إطلاق نار على مركز لشرطة الاحتلال في القدس واشتباكات عنيفة مع المنفذين
وكالات
أعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق نار على مركز شرطة الساهرة في القدس، ووقوع اشتباكات عنيفة مع المنفذين.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أصيب في عملية إطلاق نار على مركز للشرطة بالقدس، حتى الآن نحو 6 أشخاص.
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّه تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الأمن إلى مكان الحادث.
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