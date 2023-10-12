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BBC

متحدث في جيش الاحتلال: ننتظر قرار القيادة السياسية لشن هجوم بري على غزة

12:32 م الخميس 12 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

قال متحدث عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن القوات في انتظار الضوء الأخضر من الحكومة لشن هجوم بري محتمل على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري ريتشارد هيخت، إن الجيش" ينتظر قرار القيادة السياسية" بشأن هجوم بري محتمل.

وأضاف" نحن نستعد لمناورة برية في حال تقرر الأمر"، موضحًا استعداد جيش الاحتلال للمراحل المقبلة من الحرب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حشد نحو 300 ألف جندي احتياطي من أجل الحرب ضد حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ووفقا لبيانات الاحتلال، فإنه تم إطلاق نحو 5000 صاروخ على الأراضي المحتلة من غزة منذ السبت الماضي.

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