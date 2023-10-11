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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: نناقش مع مصر فتح ممرات آمنة لكن الوضع مُعقد

09:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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مصراوي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتحدة تناقش مع مصر فتح ممرات آمنة لكن الوضع مُعقد.

وأشار بلينكن، أثناء زيارته إلى إسرائيل، إلى أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان وصول كافة ما تطلبه، موضحًا "رسالتي هي أننا نقف مع إسرائيل وسنواصل ذلك".

وأكد بلينكن، أن أمريكا ستفعل كل ما بوسعها للتأكد من أن إسرائيل لن تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى أنّ حماس تتخذ من المدنيين دروعا بشرية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "نشرنا حاملة طائرات في المنطقة لردع أي محاولة لاستغلال الوضع

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