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BBC

بوتين: واشنطن تفاقم التوترات في المنطقة بنشر قوات بحرية

03:58 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد بوتين، أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية.

واعتبر الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة تفاقم التوترات في الشرق الأوسط بنشر قواتها البحرية.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

تزامنًا مع الحرب المندلعة في الأراضي الفلسطينية، حركت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، و4 مدمرات صواريخ، وصواريخ كروز ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط.

وأعلنت عن مساعدات عسكرية عاجلة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، مع الحشد الهائل وإعلان الحرب، نقف أمام عدة سيناريوهات محتملة بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

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