برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في أفغانستان بعد الزلزال

برلين - (د ب أ)

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن ثمة مجاعة محتملة في أفغانستان بسبب انخفاض التمويل بشكل كبير.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادئ جون أيلييف لشبكة (آر إن دي) الألمانية أن الوضع ميؤوس منه.

وقال أيلييف في التقرير، الذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاطلاع عليه قبل نشره، إن برامج المساعدات الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي لديه أموال أقل بنحو 80% لأفغانستان مقارنة بالعام الماضي. ومن أصل 6ر1 مليار دولار، كان هناك 340 مليون دولار فقط متاحة للبلاد.

وقال إن 15 مليون شخص في أفغانستان يعانون حاليا من الجوع، وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يريد الوصول إلى 13 مليون شخص على الأقل، ولكن بسبب نقص الأموال اضطر إلى قطع المساعدات عن 10 ملايين منهم.

وأشار أيلييف إلى أن اقتراب فصل الشتاء "القاسي" في أفغانستان يعني أن الوضع حرج.

وقال إن بعض القرى الجبلية معزولة عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ستة أشهر بسبب الثلوج ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون إمدادات.

وأوضح أنه يتوقع أن يهرب الناس وإلا سيموتون.

ووفقا لتقارير إعلامية، لقي حوالي 2400 شخص حتفهم بعد عدة زلازل ضربت ولاية هيرات الحدودية الأفغانية بالقرب من الحدود الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، كما أصيب حوالي ألفي شخص.