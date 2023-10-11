الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء أطراف بلدتي الضهيرة و يارين جنوب لبنان، رداً على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم، "يتعرض محيط بلدة الضهيرة لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف".

وأعلنت قناة " الجديد" المحلية عن " إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة جنوب لبنان" مشيرةً إلى أن " العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي الضهيرة و يارين رداً على تعرض أحد مواقعه لاستهداف بالصواريخ الموجهة".

كما أعلنت " قناة المنار" التابعة لـ "حزب الله" عن " تعرض موقع "جبانة الضهيرة" الإسرائيلي عند حدود بلدة الضهيرة اللبنانية للاستهداف بالصواريخ".

وكانت المنطقة المحاذية للخط الأزرق جنوب لبنان شهدت هدوءا حذراً ليل أمس بعد التوتر الأمني الذي حدث مساءً، باستثناء القنابل المضيئة التي أطلقت من الجانب الإسرائيلي في سماء المنطقة.

وأغلقت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها لليوم الثاني على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية. وكذلك أغلقت الجامعة اللبنانية فرعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

و أطلق عدد من الصواريخ أمس باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف العديد من البلدات جنوب لبنان كما استهدفت أطراف عدد من البلدات بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في الأحراش التي سقطت فيها، ولم يسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي عن إصابات.

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل أيضا .

كما قام "حزب الله" باستهدافه ملالة إسرائيلية من نوع "زيلدا" غرب "مستعمرة" أفيفيم بصاروخين موجّهين، بحسب ما أعلن في بيان، رداً على استهداف إسرائيل لعدد من نقاط المراقبة التابعة له.