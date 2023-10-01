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الرئيس التركي: الأشرار الواقفين وراء التفجير لم يحققوا أهدافهم

05:24 م الأحد 01 أكتوبر 2023

رجب طيب أردوغان

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إسطنبول - (د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الذى وقع فى أنقرة اليوم الأحد بأنه "النزع الأخير للإرهاب"، وذلك في تصريحات للبرلمانيين المجتمعين بعد عطلة الصيف.

وقال أردوغان في البرلمان بالعاصمة أنقرة اليوم الأحد إن "الأشرار" الذين يقفون وراء التفجير لم يحققوا أهدافهم ولن يحققوها أبدا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وجاء الهجوم التفجيرى قبل ساعات من الموعد المقرر لانعقاد البرلمان التركي، وقيل إنه وقع في المنطقة المجاورة مباشرة لمبنى البرلمان.

وقال مسؤولون إن "إرهابيين" اثنين حاولا دخول مبنى وزارة الداخلية قبل أن يفجر أحدهما نفسه أمام المدخل، بينما قتل الآخر إثر إصابته بطلق ناري في الرأس. وذكر وزير الداخلية التركى علي يرلي كايا أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.

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رجب طيب أردوغان تركيا أنقرة

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