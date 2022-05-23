أردوغان: سياسة توسيع حلف الناتو لن تعود بالنفع على تركيا

أنقرة- (بي بي سي):

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تعود بالنفع على تركيا والحلف "ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".

وانتقد أردوغان ازدواجية المعايير لدى بعض الدول الأوروبية بالقول إن "الذين يتحدثون باستمرار عن القانون والعدالة والقيم الديمقراطية في اللقاء معنا لم يخجلوا من استضافة القتلة الدمويين"، في إشارة إلى أعضاء حزب العمال الكردستاني المعارض.

وأضاف أردوغان أنه "تحت غطاء محاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، تم إرسال عشرات الآلاف من شحنات الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية من الوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني، وهم يعلمون أن الإرهابيين سيوجهون هذه الأسلحة في النهاية إلى صدور أبنائنا".

وتابع: "لا يمكن أن نتجاهل أن السويد تدعم المنظمات الإرهابية، واتخذت عقوبات وإجراءات ضدّ تركيا بسبب محاربتنا للإرهاب".

وانتقد أردوغان قادة دول الاتحاد الأوروبي والناتو بالقول إنه "في الوقت الذي رفض فيه حلفاؤنا الغربيون (بيعنا) أسلحة ومعدّات عسكرية، قاموا بإعطاء هذه الأسلحة والمعدّات العسكرية بدون مقابل للمنظمات الإرهابية بالشاحنات".

وأردف: "اليوم يتغنون بنجاحات طائراتنا المسلحة بدون طيار في أوكرانيا، لكن بالأمس كانوا يصفونها بأنها آلات قتل لدورها في حرب قره باغ، اليوم تراهم يشيدون بدور تركيا في الناتو، لكنهم بالأمس كانوا ينتقدون إجراءات بلادنا في ليبيا وسوريا".

وشدد أردوغان على ضرورة الحفاظ على تضامن الناتو، داعيا إلى وجوب دعم تركيا في كفاحها ضد الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها.