متحدث روسي: تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية متجهة إلى دونباس

موسكو - (د ب أ):

دمرت القوات الروسية في شمال غرب أوكرانيا شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لوحدة أوكرانية كانت في طريقها إلى دونباس.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الاثنين نقلتها قناة"آر تي عربية" إن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر، دمرت في محطة قطار بمقاطعة جيتومير، الأسلحة والمعدات العسكرية في أثناء نقلها من مدينة إيفانو-فرانكوفسك (غرب) إلى دونباس.

وتابع كوناشينكوف أنه خلال يوم أصابت صواريخ عالية الدقة، أطلقت من الجو، أربعة مواقع قيادة، ومركز اتصالات في بلدة بخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية، و48 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات ، طراز أوسا -إيه كي إم، إضافة إلى ستة مستودعات للذخيرة في جمهورية لوهانسك.

وذكر المتحدث أن الطيران الروسي استهدف 39 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ودمر مستودعا للذخيرة في منطقة كراسني ليمان في جمهورية لوهانسك الشعبية، مضيفا أنه نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 230 فردا من الفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 33 قطعة من المعدات العسكرية.

وقال المتحدث إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعتي خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق و13 طائرة مسيرة أوكرانية، في خاركوف، واعترضت صاروخين باليستيين أوكرانيين في خيرسون، وثماني قذائف لراجمات صواريخ "سميرتش" في خاركوف.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 73 موقع قيادة، و578 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية "المعادية"، بالإضافة إلى 37 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، فيما تم تدمير 13 دبابة وعربة مشاة قتالية و5 راجمات صواريخ "جراد" وثلاثة مستودعات للذخيرة، بحسب المتحدث الروسي.

وأشار المتحدث إلى أنه في المجموع، دمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 177 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و990 طائرة بدون طيار، و319 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3226 دبابة ومدرعة أخرى، و421 راجمة صواريخ، و1643 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3106 مركبات عسكرية خاصة.