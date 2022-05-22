الحرس الثوري يفتح تحقيقًا في اغتيال أحد قادتها

طهران - (أ ف ب)

اغتيل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران الأحد، وفق ما أفادت مصادر رسمية إيرانية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "صياد خدایاري، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران".

ويستخدم الاعلام الإيراني عبارة "مدافع حرم" للإشارة إلى أفراد الحرس الذين أدوا مهاما في نزاعي سوريا والعراق، حيث تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة بدور استشاري.

وأكد الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الالكتروني "سباه نيوز"، أن خدایاري هو ضابط برتبة عقيد.

ودان الحرس عملية "إرهابية" استهدفت خدایاري يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ"الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمهم إسرائيل.

وأكد الحرس في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية "المعتدي أو المعتدين".

ووفق "إرنا"، وقع الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدایاري إلى منزله.

ونشرت الوكالة صورا تظهر شخصا مضرّجا بالدماء وقد انحنى رأسه إلى الأسفل، وهو جالس على مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدأ زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطما.

وأشارت "إرنا" إلى أن خدایاري تعرض لإطلاق خمس رصاصات عليه.

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" أن خدایاري كان "على مقربة من منزله" لدى تعرضه للاغتيال، مشيرة الى أن "زوجته كانت أول من عثر على جثته".