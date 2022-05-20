Masrawy logo white

إعلان

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بمحيط دمشق

11:14 م الجمعة 20 مايو 2022
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بمحيط دمشق

قصف إسرائيلي أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن انفجارات متتالية هزت دمشق من جراء تصدي دفاعات النظام الجوية لقصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بمحيط العاصمة السورية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "الحدث".

وقالت وكالة الأنباء السورية، الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، ونقلت عن مراسلها أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق".

ودأبت إسرائيل على قصف أهداف تابعة لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني في العمق السوري دون أن تعلن عن تبنيها لتلك الهجمات.

تعرف على أنواع أغطية السيارات

اعرف الأنواع
قصف إسرائيلي إسرائيل دمشق سوريا
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا