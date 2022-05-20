بعد انتشاره بأوروبا.. الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب "جدري القردة"

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عقد اجتماعا طارئا لبحث انتشار مرض "جدري القردة"، بعد انتشاره في عدة دول أوروبية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

تشهد أوروبا حاليا أكبر انتشار لحالات جدري القرود في تاريخها، حيث أعلنت إسبانيا والبرتغال عن حالات مؤكدة ومشتبه بها.

وأصدرت السلطات الصحية في بريطانيا، تحذيرا من بعض الأعراض التي قد تعني الإصابة بجدري القرود، وتحديدا الطفح الجلدي غير المعتاد حول الفم والمنطقة التناسلية، وفقا لموقع إكسبريس.

وقال مدير الصحة العامة في لندن البروفيسور كيفين فينتون: "نطلب من الجميع أن يكونوا على دراية بالعلامات والأعراض التي تشمل الطفح الجلدي حول الفم، وكذلك حول المنطقة التناسلية. نحن نطلب بشكل خاص من الرجال المثليين وثنائيي الجنس، الذين رأينا نسبة متزايدة من الحالات بينهم، أن يكونوا على اطلاع على مرض جدري القردة".