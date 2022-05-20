كورونا: كوريا الشمالية تسجل 263 ألف إصابة جديدة بالحمى

بيونجيانج- (بي بي سي):

أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل 263 ألف إصابة جديدة بالحمَى، ووفاة شخصين، وبذلك يرتفع عدد الحالات إلى أكثر من مليوني إصابة، خلال أسبوع واحد فقط من الإبلاغ عن أول إصابة.

ويتزامن هذا مع الإعلان ولأول مرة عن تفشي وباء كورونا في البلاد. لكن السلطات لم تحدد بعد عدد الإصابات المؤكدة. وتوفي حتى الآن 65 شخصا.

وأدى نقص الموارد الطبية في البلاد إلى إصدار الوكالة الأممية لحقوق الإنسان تحذيرا من احتمال مواجهة السكان عواقب صحية وخيمة.