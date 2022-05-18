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العواصف الترابية تصل الإمارات والسلطات تحذر السكان

03:37 م الأربعاء 18 مايو 2022
العواصف الترابية تصل الإمارات والسلطات تحذر السكان

العواصف الترابية

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دبي- (أ ف ب)

صدرت السلطات الإماراتية الأربعاء، تحذيرا من حصول عواصف ترابية وحثت السكان على البقاء متيقظين حيث تتعرض الدولة الخليجية لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص للمستشفيات.

ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي السائقين إلى "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

ونشر سكان صورا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الغبار وانعدام الرؤية.

ولم يكن بالإمكان رؤية برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، بسبب العاصفة، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات تحذيرا الأربعاء داعيا الناس إلى "الانتباه".

من جهته، أكد متحدث باسم مطارات دبي أن حركة الطيران لم تتأثر.

وتسبّبت العواصف الترابية المستمرة منذ أيام في تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ودخول آلاف الأشخاص إلى المستشفيات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، في ظاهرة يرجح أن تزداد سوءا خلال السنوات المقبلة.

وخيم الغبار وانعدام الرؤية على العراق والكويت والسعودية وإيران، في ظاهرة مترابطة يعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

وفي البحرين، تستمر العواصف الترابية لليوم الثاني على التوالي، بينما قامت بعض المدارس بتحويل الطلبة للدراسة عن بعد.

وتسبب الأتربة المصاحبة للعواصف الترابية مشكلات صحية جمة لمرضى الربو والحساسية والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض القلب، وكذلك كبار السن والأطفال والحوامل في العديد من البلدان.

هذا المحتوى من

AFP

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