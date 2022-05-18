نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشان المحلي يتصدران اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة-(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: المواطنة والمساواة قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية بجميع مناحي الحياة في مصر، لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب، ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدًا أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي تعقد دورته الحالية في القاهرة، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسامح شكري وزير الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس السيسي رحب بالحضور في ضوء عقد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدا أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي.

واستعرض الرئيس السيسي، خلال اللقاء، ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري.

وأشارت "الأهرام" إلى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خاصة جهود دعم الحوار والمواطنة، ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة.

وأضافت أن المشاركين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء الرئيس.. مشيرين إلى مساهمات مصر القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به في الشرق الأوسط، مثمنين جهودها، بقيادة الرئيس السيسي، من أجل التوصل لتسويات للمشكلات الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة، مع تأكيد دعمهم جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي أمس وتحت عنوان "السيسي يستقبل رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفارقة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الرئيس السيسي استقبل رؤســاء وممثلي مجالس الــدولــة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحــاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 57 عاما على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد حرص مــصــر عــلــى دعــم إنــشــاء «اتحـــاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإداريــة الأفريقية» بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفــريــقــيــة فــي حماية مــقــدراتــهــا وصــون حقوقها وحــريــاتــهــ .. مشيرا إلى الرغبة في نشر الوعى والثقافة القانونية وتــبــادل الخــبــرات والمــعــارف، لاسيما في مجال الــقــانــون الإداري بـيـن أبــنــاء القارة الأفريقية وحرصا على التكاتف والتنسيق الإفريقية، في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك.

كــمــا شـــدد الــرئــيــس السيسي على أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعــم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هــذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل فــي شئونها، والعمل على إعــلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.

وأشار إلى أن القضاء الإداري هو الأمن على الحقوق والحريات العامة، وهـــو الـــذي يكفل الــعــدالــة فــي تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "تحديث بيانات البطاقات التموينية مستمر حتى 30 يونيو"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر قرارا بمد مهلة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية ومد فترة تسجيل أرقام التليفونات على منظومة البطاقات التموينية لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز حتى نهاية يونيو القادم وذلك للتيسير علي المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين والحد من التكدس والزحام أمام مكاتب التموين.

وأكد الوزير أن الهدف من تحديث البيانات وتسجيل أرقـــام التليفونات على بطاقة الدعم هو تقديم تيسيرات وتسهيلات عند التعامل مع المواطن للاستفادة من الدعم المقدم لهم، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم من الخبز والذين يصلون إلى 72 مليون مــواطــن بمــا يضمن وصــول الدعم إلى مستحقيه خاصة بعد زيادة الدعم إلى حوالي 90 مليار جنيه منها 36 مليار جنيه للسلع و54 مليار جنيه للخبز.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن «المصيلحي» أصدر تعليمات إلى مديري المديريات بضرورة التسهيل على المواطن عند التعامل مع مكاتب التموين.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت مد تسجيل أسماء المـواطـنين الراغـبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية، وذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ليتمكن المواطنون المتقدمون لأداء فريضة الحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشيد بالاستعداد القتالي للمشاركين بمشروع مراكز القيادة التعبوي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «صمود ــ1» الذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من القادة.

وأضافت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة، نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وأشاد الفريق أول محمد زكي، بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذه. وأكد أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" التي ذكرت تحت عنوان "القاهرة تحث الأطراف الليبية على ضبط النفس" أن وزارة الخارجية أعلنت، أمس، أن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، وحثت جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أ خطوات من شأنها تأجيج العنف هناك، عقب إعلان الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، مغادرتها العاصمة طرابلس بعد اشتباكات مسلحة مع قوات حكومة الوفاق، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تزامنت مع دخول حكومة باشاغا، المكلفة من قبل البرلمان، طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، قوله في بيان: «نؤكد مرة أخرى ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي، مشددا على حتمية الحوار، بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن ودون تأخير وأكد أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة، بما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات: سرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي" كتبت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيق الذي يتم بين الوزارات والجهات المعنية التي تتولى التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، وأمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، ومسئولي عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء شدد - خلال الاجتماع - على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة، مُكلفاً بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي، والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التي يتم الانتهاء من تطويرها، حتى تظهر بالصورة المطلوبة.

وأشار رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - إلى أنه سيتم العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية، بهدف استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية، ضماناً لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة، وتعظيماً لدورها في خلق شرايين للحركة جديدة تسهم في تحقيق تلك المخططات التنموية.

كما أوضح وزير النقل أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعظيم الجهود المبذولة لإقامة المزيد من الطرق والمحاور، وربطها بخطط الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

اقتصاديا.. وتحت عنوان "الاقتصاد المصري يحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن الدولة تمكنت وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على نحو أسهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.

وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة "فيتش" تصنيف مصر عند (B+) منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.