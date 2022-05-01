حريق في موقع عسكري روسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

قال مسؤول روسي إن منشأة عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية شبت بها النيران في غرب روسيا.

وكتب حاكم منطقة بلجورود، فياشيسلاف جلادكوف، على تليجرام للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد يقول إن النيران اندلعت في المنطقة "على أراض تابعة لوزارة دفاع روسيا الاتحادية".

ولم يحدد جلادكوف على وجه الدقة ما الذي اشتعلت به النيران ولا سبب الحريق.

كانت أهداف عسكرية في روسيا قريبة من الحدود الأوكرانية قد شبت بها النيران بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية. واندلع حريق في مستودع للنفط في بلجورود مطلع أبريل، حيث ألقت روسيا المسؤولية على أوكرانيا التي لم تؤكد ذلك.

كما زعمت روسيا أن أوكرانيا هاجمت منطقة كورسك الروسية يوم أمس السبت. ولم تؤكد كييف ذلك أيضا. وبنهاية الأسبوع الماضي، مع ذلك، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، أن أوكرانيا ستهاجم أهدافا في روسيا.