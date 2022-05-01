محافظ الجيزة يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الجيزة وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقس بشير أنور راعي الأقباط الإنجليين وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية.. مؤكدا أن روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.​