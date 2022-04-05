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وزيرا خارجية روسيا ومصر يؤكدان الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية

01:34 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
وزيرا خارجية روسيا ومصر يؤكدان الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية روسيا ومصر

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موسكو- (د ب أ):

أفادت الخارجية الروسية بأن وزيرها سيرجي لافروف بحث مع نظيره المصري سامح شكري تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة القول في بيان :"خلال محادثات صريحة، تطرق لافروف وشكري لعدد من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية المصرية. وأكدت موسكو والقاهرة، في الوقت نفسه، التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية متعددة الأوجه وفقا لاتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية الموقعة في 2018 ".

وكان شكري وصل إلى موسكو ضمن وفد مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة الروسية الأوكرانية.

والتقت المجموعة مع لافروف أمس وتم التباحث بشأن سبل إنهاء الأزمة.

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