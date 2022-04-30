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كييف: إطلاق سراح 14 أوكرانيا في عملية تبادل أسرى مع روسيا

07:51 م السبت 30 أبريل 2022
كييف: إطلاق سراح 14 أوكرانيا في عملية تبادل أسرى مع روسيا

الجيش الأوكراني

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برلين - (د ب أ)

أفادت معلومات من كييف بإطلاق سراح 14 أوكرانيا في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع روسيا.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيرتشوك اليوم السبت أن من تم إطلاق سراحهم سبعة مدنيين وسبعة عسكريين.

ولم يرد تأكيد على الفور من الجانب الروسي.

وذكرت فيرتشوك أن روسيا يقال إنها تحتجز ما إجماليه نحو 1000 مدني أوكراني و700 عسكري. وأسرت أوكرانيا بدورها حوالي 700 جندي روسي.

وتبادلت موسكو وكييف بالفعل سجناء عدة مرات منذ بداية الحرب في 24 فبراير.

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