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بايدن: نعمل لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا

07:07 م الخميس 28 أبريل 2022
بايدن: نعمل لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا، داعيا الأخيرة للتحرك نحو استغلال الطاقة النظيفة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "لقد هددت روسيا 2 من شركائنا أمس بقطع إمدادات الطاقة، وبعض الدول الأوروبية واجهت مصاعب وتحديات في هذا الصدد.. لن نسمح لروسيا بابتزازنا من أجل رفع العقوبات".

ودعا بايدن الدول الأوروبية للتوجه نحو استغلال الطاقة النظيفة، مضيفا "يجب أن تتحرك أوروبا نحو مصادر الطاقة النظيفة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده تعمل على إيصال الغاز إلى بولندا وبلغاريا، بعد قطع الغاز الروسي عنهما.

ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة مضادة للدبابات والصواريخ، مشددا على أن واشنطن "لا تهاجم روسيا"، وإنما تساعد أوكرانيا في مجال الدفاع.

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