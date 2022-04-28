ارتفاع الطلب على الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا بعد وقف الضخ لبولندا وبلغاريا

موسكو - (د ب أ):

أظهرت بيانات لليوم الخميس ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا، وذلك بعد وقف الضخ لبولندا وبلغاريا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن سلطات تنظيم عبور الغاز في أوكرانيا أن الطلب على ضخ الغاز الروسي ارتفع أمس من طلبات أولية عند 8ر49 مليون متر مكعب إلى 8ر64 مليون متر مكعب. وأن الطلبات لليوم الخميس عند 4ر63 مليون متر مكعب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن بولندا وبلغاريا تحصلان حاليا على احتياجاتهما من الغاز من الدول المجاورة الأعضاء في الاتحاد.

ورغم هذا الارتفاع في الطلب على الغاز المار عبر أوكرانيا، فإنه لا يزال أقل بكثير من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى دول غربية أخرى رغم رفضها لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.