Masrawy logo white

إعلان

رئيس الوزراء الياباني يبدأ غدا جولة في جنوب شرق آسيا وأوروبا

01:31 م الخميس 28 أبريل 2022
رئيس الوزراء الياباني يبدأ غدا جولة في جنوب شرق آسيا وأوروبا

فوميو كيشيدا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طوكيو- (د ب أ):

من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، غدا الجمعة جولة تستغرق مدتها ثمانية أيام، وتشمل زيارة خمس دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا، بحسب ما أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو اليوم الخميس.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بأن كيشيدا سيزور إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وإيطاليا وبريطانيا، وسيجري محادثات مع زعيم كل دولة، قبل أن يعود إلى اليابان في السادس من مايو.

وقال ماتسونو إن رئيس الوزراء يعتزم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات مع القادة، تتضمن الأوضاع الإقليمية والعالمية والعلاقات الثنائية.

وأوضح أن كيشيدا سوف يعمل على تعزيز المزيد من التعاون مع كل دولة، لكي تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني أوروبا اليابان آسيا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. تبدأ غدا.. 9 أيام إجازة متصلة للعاملين بالحكومة بينها عيد الفطر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا