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أردوغان في زيارة رسمية للسعودية تمهيدا لتطبيع علاقات أنقرة والرياض

10:37 ص الخميس 28 أبريل 2022
أردوغان في زيارة رسمية للسعودية تمهيدا لتطبيع علاقات أنقرة والرياض

أردوغان في زيارة رسمية للسعودية

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الرياض-(بي بي سي):

أكد مصدر سعودي مطلع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل إلى مدينة جدة الخميس في أول زيارة منذ يوليو/تموز 2017.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الملك سلمان سوف يستقبل أردوغان في قصر السلام في جدة قبل أن يلتقي الرئيس التركي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحضور عدد من كبار المسؤولين من البلدين.

وألمح إلى أن الزيارة جاءت بطلب من أنقرة، على الرغم من أن وكالة الأناضول التركية للأنباء ذكرت أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك سلمان.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات الجانبين بصفة أساسية على تطبيع العلاقات بين أنقرة والرياض وعودتها إلى سابق عهدها، وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي، وتنمية الاستثمارات المشتركة وسبل دعم الاقتصاد التركي، إضافة إلى بحث عدد من الملفات السياسية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن وفي سوريا والعراق، إلى جانب الملف النووي الإيراني ودعم الشعب الفلسطيني.

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