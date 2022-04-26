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رئيس وزراء أوكرانيا: أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع بحاجة لإزالة الألغام

06:55 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
رئيس وزراء أوكرانيا: أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع بحاجة لإزالة الألغام

دنيس شميكال

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أوكرانيا - (أ ش أ)

قال رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميكال، إن بلاده بحاجة لإزالة الألغام من أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع.

وأضاف شميكال، في مقابلة مع قناة تلفزيونية أوكرانية أوردتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا دعت جميع الشركاء الدوليين للمساعدة في هذا الشأن.

وأثار رئيس الوزراء، هذه القضية خلال زيارة عمل للولايات المتحدة يومي 21 و22 أبريل الجاري.

يذكر أن مجلس الوزراء بدأ في إنشاء مركز دولي لإزالة الألغام.

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دنيس شميكال أوكرانيا إزالة الألغام
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