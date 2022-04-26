رويترز: أردوغان يعتزم زيارة السعودية يوم الخميس

وكالات:

قال مصدران مطلعان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية يوم الخميس والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.