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مصر تعزي نيجيريا في ضحايا انفجار مصفاة للنفط

03:03 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا انفجار مصفاة للنفط

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات:

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة إثر انفجار في مصفاة للنفط جنوب البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

كما تُقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار نيجيريا في هذا المُصاب الأليم.

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