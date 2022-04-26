مصر تعزي نيجيريا في ضحايا انفجار مصفاة للنفط

وكالات:

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة إثر انفجار في مصفاة للنفط جنوب البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

كما تُقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار نيجيريا في هذا المُصاب الأليم.