روسيا تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحضير كييف لاستفزازات بأسلحة دمار شامل

موسكو - (أ ش أ):

سلّمت موسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مذكرة تبلغها فيها باستعدادات نظام كييف لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام أسلحة دمار شامل محظورة، بما فيها الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، قوله اليوم الاثنين: "لقد سلمت المذكرة وناشدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تأخذ على محمل الجد البيانات التي لدينا، ولا سيما حول وجود مدربين غربيين في أوكرانيا يتمتعون بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأسلحة الكيميائية".

وجاء تسليم المذكرة في أعقاب تحذيرات كشف عنها النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي حول احتمال استخدام نظام كييف و"النازيين" الأوكرانيين أسلحة الدمار الشامل للحصول على ميزة في ساحة المعركة، مشيرا إلى احتمال "الاستخدام السري لأسلحة الدمار الشامل بكميات صغيرة لأغراض تكتيكية"، وأنه "وفقا للمعلومات المتاحة، كان من المقرر فعل ذلك في مصنع آزوفستال، إلا أن قرار القيادة الروسية إلغاء الهجوم أحبط هذه الخطط".

وعبَّر المندوب الروسي -عقب اجتماع مع مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس جونزاليس- عن أمله في أن تعمل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحيادية وموضوعية وشفافية في الوضع الحالي، لافتا انتباه الرئيس التنفيذي إلى أنه "إذا قرر المغامرون الأوكرانيون تنفيذ ذلك تحت راية زائفة، فعندئذ سيكون من الصعب خداع المجتمع الدولي وإقناعه بمسؤولية روسيا عن مثل هذه الأعمال".