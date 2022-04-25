اليونان تحذر تركيا من استمرار الاستفزاز العسكري في بحر إيجه

أثينا - (د ب أ)

حذرت الحكومة اليونانية تركيا من استمرار ما تعتبره استفزازًا عسكريًا من قبل جارتها في بحر إيجه الواقع شرق البلاد.

وقال نائب وزير الدفاع نيكوس تشاردالياس لصحيفة" بروتو تيما" اليومية اليوم الاثنين "بالنسبة لنا، كل جزيرة، كل جزيرة صغيرة، كل جزيرة صخرية هي وطن. ولدينا واجب في أن نحميها كلما كان ذلك ضروريا"، وذلك في إشارة إلى الزيادة الحادة في عدد المقاتلات التركية التي تقوم بعمليات توغل في المجال الجوي اليوناني خلال الشهور الأخيرة.

يذكر أن أنقرة بدأت منذ العام الماضي تنازع أثينا السيادة على عدة جزر في بحر إيجه بسبب حقيقة أنه تم عسكرتها ، في انتهاك لعدة اتفاقيات تنص على بقاء الجزر منزوعة السلاح.

من جانبها بررت أثينا عسكرتها للجزر بالإشارة إلى تمركز قوات برية على الساحل الغربي التركي ، وهو أمر تعتبره بمثابة تهديد عسكري مباشر.

وقال تشاردالياس إنه يجب أن يكون واضحا لأنقرة أن أثينا تريد السلام ، لكنها على استعداد أيضا للتصدي "للممارسات الإرهابية" بالوسائل العسكرية.

وقد تسبب فيديو أظهر القوات التركية وهي تقوم بمناورات للإستيلاء على جزيرة في المنطقة غضبا عارما في اليونان اليوم الاثنين.

وأدانت اليونان هذه المناورات بوصفها تمثل تهديدا لأمنها ، مع إعراب أثينا عن خيبة أملها في ضوء اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقائهما المباشر في مارس الماضي على خفض التوترات في المنطقة.