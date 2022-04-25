روسيا تعلن وقف إطلاق النار وممر آمن في مصنع للصلب في ماريوبول

موسكو - (د ب أ):

أعلنت روسيا عن وقف جديد لإطلاق النار وممر إنساني للمدنيين في مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنه كان من المقرر أن يوقف الجيش الروسي الأعمال العدائية في الثانية ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش). ولابد أن يتسنى للمدنيين بعد ذلك مغادرة المنطقة الصناعية عبر ممر إنساني. وكانت الحكومة الأوكرانية قد دعت روسيا إلى ضمان هروب النساء والأطفال من أقبية مصنع الصلب.

وبحسب المعلومات المتوفرة من كييف، يقال إن هناك نحو ألف مدني في مصنع الصلب. وجرى نشر مقاطع فيديو تظهر النساء والأطفال في الأيام الأخيرة. ويطالب المقاتلون الأوكرانيون المختبئون في المصنع بفعل كل شيء لضمان سلامة المدنيين.