جونسون يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه

لندن - (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من لجان الاقتراع أنه سيعاد انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال جونسون على تويتر "تهانينا إليكم إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابكم رئيسا لفرنسا. فرنسا واحدة من أهم الحلفاء وأقربهم إلينا. أتطلع لمواصلة العمل معا بشأن القضايا الأكثر أهمية لبلدينا وللعالم".

من جهة أخرى، أقرت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بهزيمتها في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت اليوم الأحد وتنافست فيها مع ماكرون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.