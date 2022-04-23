مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة مع جرار زراعي بالمنيا

المنيا - محمد المواجدي:

لقيّ مزارع ومجند مصرعهما، اليوم السبت، إثر، تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن تصادم سيارة مع جرار زراعي، وأن الحادث أسفر عن مصرع كلًا من "أمير. ن. ب" 21 عاما، مجند، و"فايز. س. ح" 62 عاما، مزارع، وإصابة كلًا من زوجة الثاني ونجله.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور.