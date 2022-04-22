الكرملين: جزر الكوريل جزء لايتجزأ من روسيا

طوكيو/موسكو- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن المفاوضات الروسية اليابانية بشأن جزر الكوريل باتت من الماضي ولن تستمر.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أصبحت اليابان دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزء لا يتجزأ من روسيا"حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية .

وأضاف: "من الواضح، الآن بعد أن أصبحت اليابان دولة غير صديقة وانضمت إلى مجموعة الدول العدائية لروسيا بالطبع من الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات، والجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".

وتخوض الدولتان نزاعا منذ أكثر من 75 عاما، حول مجموعة من الجزر المعروفة باسم جزر الكوريل الجنوبية في روسيا، والأراضي الشمالية في اليابان.

واستولى الاتحاد السوفيتي، السابق، على الجزر المتنازع عليها في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وطرد آلاف السكان اليابانيين منها.

وقال تقرير لوزارة الخارجية اليابانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إن: " الأراضي الشمالية يابانية أصيلة، تخضع حاليا لاحتلال غير شرعي من قبل روسيا".