مقتل 7 أشخاص في حريق كبير في معهد أبحاث عسكرية في روسيا

موسكو- (بي بي سي):

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في حريق كبير دمر ليلة أمس الخميس معهدا للأبحاث العسكرية في مدينة تفير الروسية على بعد 160 كيلومترا من موسكو وأصيب 13 آخرون.

وبث التلفزيون الروسي صورا لدخان أسود كثيف يتصاعد فوق مبنى كبير مكون من أربعة طوابق، وهو المبنى الإداري للمؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في المدينة.

أخلي المبنى بالكامل ولم تعلن بعد أي تفاصيل حول أسباب الحريق. ونقلت وكالة تاس الرسمية عن متحدث باسم مستشفى تفير الإقليمي أن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى وثلاثة منهم في العناية المركزة.

وأوضحت وكالة الأنباء تاس أن ماسا كهربائيا قد يكون بحسب المعلومات الأولية، سبب الحريق. ووفق وزارة الدفاع الروسية، يجري المعهد أبحاثا تتعلق بالدفاع الجوي الروسي، ومن ذلك تطوير أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات.

وتشهد روسيا باستمرار حرائق عنيفة غالبا ما يكون سببها تقادم الأنظمة الكهربائية أو عدم التزام معايير السلامة.