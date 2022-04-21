روسيا تهدد إسرائيل إذا قدمت مساعدات إلى أوكرانيا

موسكو- (بي بي سي):

حذرت روسيا إسرائيل من مغبة إرسال دعم عسكري إلى أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقالت إن سفير روسيا لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف هدد بان بلاده سترد إن زودت إسرائيل أوكرانيا بخوذ وسترات واقية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أكد شراء معدات واقية لفرق الإنقاذ والمنظمات المدنية في أوكرانيا وخوذ وسترات.

واكد غانتس أن هذه الخطوة تاتي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لأوكرانيا من بينها إقامة مستشفى ميداني واستقبال الاجئين وإرسال مواد غذائية وأدوية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد تحدث شأنه شأن عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب في أوكرانيا، وهي مزاعم نفاها بشدة السفير الروسي في تل أبيب.