مسؤول أوكراني: روسيا تصعد هجماتها على شرقي أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

أفادت مصادر أوكرانية أن الجيش الروسي يركز هجماته على المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني اليوم السبت إن هناك ضربات جوية على مدن ماريوبول وخاركيف وتشرنيهيف.

وأشار إلى أن مواقع صناعة الأسلحة أصيبت في الهجمات إضافة إلى المناطق السكنية أيضا.

إلا أنه لم يتم التأكد من صحة هذا بشكل مستقل.

وتنفي روسيا مهاجمتها أهدافا مدنية.

وقال أريستوفيتش إن "العدو" كان يحاول تحويل تشيرنيهيف إلى ماريوبول ثانية.

وأوضح أن مدينة ماريوبول الساحلية تعرضت لأضرار بالغة في الأسابيع الأخيرة، وما يزال من الممكن الوصول إلى تشيرنيهيف عن طريق البر، مبينا أنه "يمكن للسكان مغادرة المدينة".

ويتوقع مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي استمرار القتال في شرق أوكرانيا.

من ناحية أخرى قال أريستوفيتش إن الجنود الروس توغلوا باتجاه حدود بلاده في الشمال والشمال الشرقي.

وبين مستشار الرئيس أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 30 قرية حول كييف.

كانت روسيا تعهدت يوم الثلاثاء الماضي بعد محادثات مع أوكرانيا بتقليص عملياتها القتالية بشكل كبير بالقرب من كييف وتشرنيهيف.

وكتب دميترو شيفيتسكي رئيس الإدارة الإقليمية لسومي في شمال شرق أوكرانيا على موقع تليجرام أن الجنود الروس ينقلون معدات عسكرية إلى روسيا.