الصحة العالمية: تحققنا من 147 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية فى أوكرانيا

جنيف- (أ ش أ):

قالت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا "بانو بهاتنجار"بأنها تحققت من وقوع 147 حادثة اعتداء على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا ومقتل 73 شخصا وإصابة 52 آخرين في العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأوضح المتحدث- الموجود في مدينة "لفيف" الأوكرانية عبر تقنية الفيديو في تصريحات للصحفيين فى جنيف اليوم الثلاثاء- أن المنظمة الدولية سلمت حتى الآن 218 طنا متريا من الإمدادات والمعدات الطبية للطوارئ إلى أوكرانيا، وصل بالفعل منها حوالى الثلثين إلى وجهتها المقصودة فى شرق وشمالي أوكرانيا حيث تشتد الحاجة إليها.

وأشار إلى أن 15 مولدا للكهرباء تحتاجها المستشفيات في جميع أنحاء أوكرانيا ستبدأ رحلاتها اليوم من "لفيف" إلى كل من خاركيف ولوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا والتي شهدت قتالا عنيفا، حيث تأثرت إمدادات الطاقة بشدة .. كما يتم نقل مولدين إلى ماريوبول واخر الى سفيرودونتسك وشدد المتحدث على أن المولدات ستنقل إلى وجهتها النهائية فقط عندما يتم ضمان سلامة موظفي منظمة الصحة والشحنات التى يتم نقلها.

ونوه المتحدث باسم المنظمة الدولية إلى أن هذه المولدات ستساعد في تلبية الحد الأدنى من احتياجات الطاقة للوحدات الطبية والجراحية في مستشفيات الإحالة حيث تكون إمدادات الطاقة محدودة أو غير موجودة كما ستمكن الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية من توفير الجراحة ورعاية الإصابات والطوارئ والطب الباطني والتوليد وأمراض النساء وطب الأطفال وعلاج الأمراض المعدية، حيث تعتمد رعاية المرضى بشكل كبير على الوصول إلى مصدر طاقة موثوق خاصة وانه حتى انقطاع التيار الكهربائي المؤقت يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المرضى مثل الذين يحتاجون إلى أكسجين طبي.

ولفت بهاتنجار إلى انه لا يوجد حاليا سوى 10 محطات أكسجين في جميع أنحاء أوكرانيا تواصل تزويد المستشفيات والخدمات الصحية وأفاد بان المنظمة تعمل مع وزارة الصحة هناك على خطط طوارئ في حالة حدوث أي اضطرابات.

ولفت المتحدث إلى أنه تم تحديد منظمة مساعدة مقرها برلين لتنسيق نقل سيارات الإسعاف للمرضى وذلك بمجرد تحديدهم للحصول على المساعدة الدولية، مشيرا إلى أنه كان قد تم بالفعل إجراء أول نقل ناجح الأسبوع الماضي لعشرة من المرضى المصابين بالصدمات (و 5 من مقدمي الرعاية) من لفيف إلى رزيسزو في بولندا ثم إلى ألمانيا بالطائرة.