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الجيش الأوكراني: الهجوم الروسي بدأ في شرق البلاد

08:47 م الإثنين 18 أبريل 2022
الجيش الأوكراني: الهجوم الروسي بدأ في شرق البلاد

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ)

قال الجيش الأوكراني إن الهجوم الروسي المرتقب على شرق أوكرانيا يبدو أنه قد بدأ.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "نرى إشارات على بدء الهجوم في مسرح العمليات بشرق البلاد". وأوضحت أن التركيز سيكون على إقليمي خاركيف ودونيتسك، وستبدأ الهجمات في مدينة ايزيوم بإقليم خاركيف وستتجه إلى مدينتي بارفينكوف وسلوفيانسك في دونيتسك.

كما تحدث سيرهي هايداي حاكم لوهانسك عن وقوع هجمات في الإقليم.

وقال هايداي: "لقد فقدنا الآن السيطرة على مدينة كريمينا. هناك قتال شوارع"، مشيرا إلى عمليات الإجلاء لم تعد خيارا ممكنا "كل ساعة يتدهور الوضع أكثر".

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