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من بينهم جونسون ووزير دفاعه.. مسؤولين بريطانيين على قائمة روسيا السوداء

12:08 م السبت 16 أبريل 2022
من بينهم جونسون ووزير دفاعه.. مسؤولين بريطانيين على قائمة روسيا السوداء

وزارة الخارجية الروسية

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(وكالات):

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت إنها أدرجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية والدفاع البريطانيين في القائمة السوداء وتحظر دخولهم أراضي روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية نشر على موقعها الالكتروني: "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، على وجه الخصوص، والتي شملت فرض عقوبات على كبار المسؤولين في روسيا، تم اتخاذ قرار (ردا على العقوبات البريطانية ضد روسا) بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية.. وتتضمن القائمة أسماء بالرعايا البريطانيين الذين مُنعوا الآن من الدخول. ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتتضمن القائمة أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

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