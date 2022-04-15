زيلينسكي: يجب أن تفخر أوكرانيا بالنجاة 50 يومًا بعد بدء العملية العسكرية الروسية

كييف- (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يتعين على بلاده أن تفخر بالنجاة 50 يومًا بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

ووصف زيلينسكي - في خطاب نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - الأمر بـ"إنجاز لملايين الأوكرانيين، ولكل شخص قرر في 24 من شهر فبراير الماضي أهم قرار في حياته وهو القتال".

كما عدد زيلينسكي، السبل العديدة التي من خلالها تمكن الأوكرانيون من المساعدة في المواجهة، مشيرًا إلى "هؤلاء الذين أظهروا أنه يمكن للسفن الحربية الروسية أن تبحر بعيدًا، حتى لو كانت إلى قاع البحر". على حسب زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس غرق الطراد الصاروخي "موسكفا" أثناء سحبه وسط عاصفة بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله نتيجة حريق فجّر ذخائر على متنه..ولكن أوكرانيا تزعم أنها استهدفت السفينة بصاروخ أوكراني.