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برلماني روسي: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريبا

05:13 م الجمعة 15 أبريل 2022
برلماني روسي: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريبا

أوكرانيا

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موسكو- (أ ش أ):

قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان) لحماية سيادة الدولة في روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريبا.

وأضاف كليموف ،في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة - "إن العملية العسكرية الخاصة الروسية ستنتهي قريبا جدا، ولن نمدها عمدا".

وتابع البرلماني الروسي "بمجرد أن نجعل أوكرانيا آمنة لروسيا والعالم بأسره، ونضمن سلامة المختبرات البيولوجية والمنشآت النووية، ستتوقف المرحلة العسكرية"، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث في القريب العاجل.

وأكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لحماية سيادة الدولة - في تصريحه - على استمرار الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد.

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