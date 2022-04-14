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واشنطن: نسعى لإعادة دبلوماسيينا إلى أوكرانيا بمجرد ضمان أمنهم

11:08 م الخميس 14 أبريل 2022
واشنطن: نسعى لإعادة دبلوماسيينا إلى أوكرانيا بمجرد ضمان أمنهم

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن بلاده تهدف إلى إعادة الوجود الدبلوماسي للبلاد في أوكرانيا، "بمجرد أن يكون من الآمن والعملي وجود دبلوماسيين أمريكيين على الأرض هناك".

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن برايس لم يُعطِ أي مؤشر، في إحاطة إعلامية مقتضبة، على أن هذه الإعادة قد تحدث في المستقبل القريب، إذ قال "نعمل باستمرار على تقييم وإعادة تقييم الوضع الأمني والسلامة".

وأكد برايس أن الافتقار إلى التواجد الدبلوماسي على الأرض في أوكرانيا "لم يعرقل بأي شكل من الأشكال قدرتنا على التنسيق والتشاور مع شركائنا الأوكرانيين".

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وزارة الخارجية الأمريكية أوكرانيا واشنطن

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