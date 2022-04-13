مطران القدس والشرق الأدنى: مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات إيجابية نحو المستقبل

الكويت - (أ ش أ)

أكد الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حققت العديد من الإنجازات والقفزات الإيجابية نحو المستقبل، مشيرًا إلى حكمة الرئيس السيسي في تجاوز بعض العراقيل التي تأتي دائمًا من الخارج وبعيدًا عن سلوك الشعب المصري الواحد.

وقال الأنبا أنطونيوس - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء خلال احتفالية الكنيسة المصرية بالكويت بعنوان "غبقة المحبة" - أن معدن مصر الأصيل سيظل أبدًا بين المسلم والمسيحي لا فرق بينهما، مؤكدًا أن الاخوة بين أبناء الشعب المصري متجذرة تاريخيًا وفي قلب كافة المصريين عبر الزمان.

وبعث الأنبا أنطونيوس، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وقيادتها وأقباط مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك والصيام المجيد.