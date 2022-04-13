Masrawy logo white

إعلان

مطران القدس والشرق الأدنى: مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات إيجابية نحو المستقبل

11:58 م الأربعاء 13 أبريل 2022
مطران القدس والشرق الأدنى: مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات إيجابية نحو المستقبل

الأنبا انطونيوس مطران القدس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الكويت - (أ ش أ)

أكد الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حققت العديد من الإنجازات والقفزات الإيجابية نحو المستقبل، مشيرًا إلى حكمة الرئيس السيسي في تجاوز بعض العراقيل التي تأتي دائمًا من الخارج وبعيدًا عن سلوك الشعب المصري الواحد.

وقال الأنبا أنطونيوس - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء خلال احتفالية الكنيسة المصرية بالكويت بعنوان "غبقة المحبة" - أن معدن مصر الأصيل سيظل أبدًا بين المسلم والمسيحي لا فرق بينهما، مؤكدًا أن الاخوة بين أبناء الشعب المصري متجذرة تاريخيًا وفي قلب كافة المصريين عبر الزمان.

وبعث الأنبا أنطونيوس، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وقيادتها وأقباط مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك والصيام المجيد.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
أنطونيوس مطران القدس مصر الكويت إنجازات إيجابية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الخبر التالى:

"واشنطن بوست": المتهم في إطلاق النار بنيويورك سيواجه تهم ارتكاب هجوم إرهابي
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا