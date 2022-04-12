الديوان الملكي: العاهل الأردني خضع لجراحة ناجحة لمعالجة انزلاق غضروفي في ألمانيا

عمان - (بي بي سي)

أعلن الديوان الملكي أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خضع لعملية جراحية اليوم الثلاثاء لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري، مضيفا أن العملية قد تكلَلت بنجاح.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن بيان صادر عن الديوان الملكي أن عبد الله الثاني سيقضي فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.

وأضافت الوكالة أن العاهل الأردني كان يعاني سابقا من آلام في العمود الفقري بشكل متقطَع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة "ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء، " بحسب "بترا".