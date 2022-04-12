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رئيس وزراء باكستان الجديد: نريد السلام مع الهند

02:26 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
رئيس وزراء باكستان الجديد: نريد السلام مع الهند

شهباز شريف

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إسلام آباد - (د ب ا):

قال رئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف إن إسلام آباد" ترغب في علاقات سلمية وتعاونية" مع الهند، مما يثير آمال أن انتخابه يمكن أن يوفر فرصة جديدة لتوافق دبلوماسي بين الجارتين النوويتين.

وقال شريف في رسالة شكر عقب تلقيه تهنئة من نظيره الهندي " باكستان ترغب في علاقات سلمية وتعاونية مع الهند. التسوية السلمية للخلافات العالقة وتشمل جامو وكشمير لا غنى عنها. تضحيات باكستان في مكافحة الارهاب معروفة".

وأضاف شريف" لنقوم بتأمين السلام والتركيز على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية لشعبنا".

وكان قد تم انتخاب شريف أمس الاثنين رئيسا للوزراء عقب الاطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وفي أول خطاب له، ناقش شريف إخفاقات السياسة الخارجية للحكومة المنتهية ولايتها، وقال إن إسلام آباد تريد علاقات جيدة مع نيودلهي.

ودفعت كلماته رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي لارسال رسالة تهنئة، قال فيها " الهند ترغب في السلام والاستقرار في منطقة خالية من الارهاب".

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