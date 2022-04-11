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إصابة عدد من طلاب جامعة هندية في اشتباكات بسبب تقديم اللحوم أثناء عيد هندوسي

03:03 م الإثنين 11 أبريل 2022
إصابة عدد من طلاب جامعة هندية في اشتباكات بسبب تقديم اللحوم أثناء عيد هندوسي

الشرطة الهندية

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نيودلهي- (بي بي سي):

تحقَق الشرطة في العاصمة الهندية دلهي في ملابسات اشتباكات جرت بين مجموعتين من طلاب جامعة جواهر لال نهرو المرموقة أمس الأحد، بسبب تقديم أطباق من اللحوم في المقصف اثناء احتفالات بمناسبة مهرجان نافراتري الهندوسي المقدس.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أكثر من عشرة طلاب في أعمال العنف التي بدأت كما أشارت الأنباء عندما اعترض القوميون الهندوس على الأطعمة في قائمة الطعام المقدَمة في المقصف الجامعي.

وتريد الجماعات الهندوسية اليمينية حظر اللحوم خلال الاحتفالات بمهرجان نافراتري الهندوسي المقدس الذي بدأ في الثاني من الشهر الجاري ويستمر لتسعة أيام، فيما تصر الجماعات العلمانية على أن للناس الحق في اتخاذ خياراتهم بأنفسهم.

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