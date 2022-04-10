بريطانيا: هناك دليل على "استهداف غير مقاتلين" في شمال أوكرانيا

لندن - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية المنسحبة من شمالي أوكرانيا تركت دليلا على استهداف "غير متناسب" للمدنيين.

وتابعت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي يوم السبت" خروج روسيا من شمالي أوكرانيا خلف دليلا على استهداف غير متناسب لأشخاص غير مقاتلين بما في ذلك وجود مقابر جماعية، والاستخدام المميت للأسرى كدروع بشرية، وتلغيم البنية التحتية المدنية".

وذكرت النشرة أن القوات الروسية كانت تستخدم عبوات متفجرة لإلحاق خسائر في الأرواح أو إصابات، وخفض الروح المعنوية، وتقييد حرية الحركة الأوكرانية"، مضيفة أنها كانت تهاجم أيضا "أهداف البنية التحتية التي تنطوي على مخاطر عالية لإلحاق أضرار جانبية بالمدنيين، بما في ذلك منشأة تخزين حمض النيتريك في روبيجنه".

ويبدو أن منشأة تخزين تحتوي على حمض النيتريك بالقرب من بلدة روبيجنه المحاصرة شرقي أوكرانيا قد تضررت جراء القصف.

وتحدث سيرهي هايداي حاكم منطقة لوهانسك عن قصف روسي للمنطقة. ومن ناحية أخرى، ألقى الانفصاليون الموالون لروسيا في لوهانسك باللوم على القوات الأوكرانية في الحادث الكيميائي. ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

يذكر أن حمض النيتريك يمكن أن يتسبب في إطلاق أبخرة ضارة بالصحة.