واشنطن تكشف تحركها لدعم أوكرانيا ضد أي هجوم كيماوي روسي محتمل

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمعدات لمواجهة أي هجوم كيماوي محتمل من قبل روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية السعودية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج حذر من أن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها لتكثيف عملياتها في شرقي البلد.

وقال ستولتنبرج "تحاول روسيا إعادة تنظيم صفوفها وتعزيزها وإعادة الإمداد".

وبحسب بريطانيا، فإن روسيا ستدخل ما بين 1200-2000 جندي من جورجيا لتعزيز قواتها في أوكرانيا.