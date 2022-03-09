كييف: 14500 شخص دخلوا أوكرانيا ليحملوا السلاح

كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني أن هناك نحو 14500 شخص دخلوا أوكرانيا للمشاركة في مهام قتالية في الأيام القليلة الماضية، وذلك في مواجهة الغزو الروسي.

كما قال الجيش في بيان إنه من بين هؤلاء 12 ألف أوكراني عائدين إلى البلاد للانضمام إلى جهود الدفاع الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع كييف أن يتطوع العديد من الأجانب لتشكيل فيلق دولي.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في البيان إن القوات الروسية فقدت أكثر من 12 ألف جندي منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وكانت موسكو قد تحدثت عن مقتل ما يقل عن 500 جندي فقط قبل أيام قليلة، لكنها لم تقدم أي أرقام حديثة بعد ذلك. ولم تقدم كييف حتى الآن أي أرقام عن الخسائر البشرية في صفوفها. وتحدث الانفصاليون في دونيتسك أمس الثلاثاء عن 47 قتيلا في صفوفهم.

ووفقا للجيش الأوكراني، تم تدمير أو إتلاف 49 طائرة روسية و81 طائرة هليكوبتر ونحو 317 دبابة للقوات الروسية، لكن لا يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.