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البيت الأبيض: بايدن بصدد إعلان إجراءات إضافية ضد روسيا

05:44 م الثلاثاء 08 مارس 2022
البيت الأبيض: بايدن بصدد إعلان إجراءات إضافية ضد روسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن

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الولايات المتحدة - (ا ش ا)

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن عن عدد من الإجراءات الإضافية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك وفق جدول زمني صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف - في بيان أورده الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض - "أن بايدن سيتلقى الموجز اليومي، وبعد اجتماع مغلق سيعلن عن الإجراءات الجديدة لمواصلة عقاب روسيا على حربها غير المبررة ضد أوكرانيا".

وتدخل اليوم الثلاثاء، العملية الروسية في أوكرانيا، يومها الثاني عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكانت قناة (سي إن إن) الامريكية قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم حظرا على الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي وواردات الفحم إلى الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
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