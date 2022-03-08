الرئيس الأوكراني يطالب بوتين بإطلاق حوار لـ"إنهاء الحرب"

كييف - أ ش أ

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق حوار لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "يجب أن يبدأ بوتين حوارا بدلا من العيش في فقاعة معلومات بدون أكسجين".. مشيرا إلى أنه مستعد للحوار مع بوتين ومناقشة الوضع مع أراضي دونيتسك ولوهانسك.

وفي الوقت نفسه، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تستمع إلى لغة الإنذارات النهائية، ولا تسمح بخيار الاستسلام.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني "إن طفلا في مدينة ماريوبول، جنوبي أوكرانيا، مات بسبب الجفاف جراء الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد، لتكون الحادثة الأولى من نوعها منذ عقود، وربما منذ الحرب العالمية الثانية".. مضيفا: "ماريوبول مدينة مسالمة.. لقد حوصرت وأُغلقت.. ويجري إنهاكها وتعذيبها عمدا".